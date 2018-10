Już przed 1 listopada termometry mogą pokazać 20 stopni

Ciepłe powietrze wleje się do Polski jeszcze przed Wszystkimi Świętymi. We wtorek na Podkarpaciu temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni Celsjusza. Oprócz tego powieje porywisty wiatr.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych pokazuje, że jest szansa na nadzwyczajne, bo nawet 20-stopniowe ciepło. A co wynika z prognozy na okres od 27 do 31 października?

Sobota na południowym zachodzie i częściowo w centrum kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Deszcz i porywisty wiatr

W niedzielę okresami możemy spodziewać się dość intensywnych opadów o sumie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek prognozuje się dość intensywne opady deszczu rzędu 30 l/mkw. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, wschodni, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Na termometrach do 20 stopni

Na zachodzie we wtorek wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, powieje z prędkością do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W środę będziemy cieszyć się słoneczną aurą. Tylko na północnym wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.