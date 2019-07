Kapryśna lipcowa pogoda. Deszcz, burze i coraz wyższa temperatura

Pełnia i częściowe zaćmienie Księżyca. Pokazaliście, jakie były piękne - 17-07-2019 To była niesamowita noc. Na niebie mogliśmy zaobserwować dwa zjawiska związane z Księżycem - Pełnię Koźlego Księżyca i częściowe zaćmienie. Na Kontakt 24 dostaliśmy mnóstwo zdjęć. czytaj dalej

Do 30 stopni

W czwartek na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodny piątek. Tylko na zachodzie i południu Polski przelotnie popada deszcz i mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W sobotę na wschodzie i północy kraju przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Lokalnie podczas burz może spaść grad. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Deszczowa aura

Na niedzielę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Pogodna aura w poniedziałek będzie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Potencjalne opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku