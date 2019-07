Kapryśne polskie lato. Pochmurno, deszczowo, możliwe burze

Gwałtowne powodzie w Hiszpanii. Nurt porywał samochody - 09-07-2019 Północna Hiszpania zmaga się z gwałtowną pogodą i intensywnymi opadami deszczu. Miejscami, w ciągu zaledwie kilku godzin, poziom wody w rzece Rio Zidaco wzrósł o około 3,5 metra. Pojawiły się ogromne powodzie. czytaj dalej

Do 24 stopni

W środę na niebie wystąpi zachmurzenie zmienne. Okresami pojawią się także przelotne opady deszczu, maksymalnie do 1-10 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie możliwe są burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru o prędkości do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie silniejszy.

Czwartek w południowych regionach przyniesie przelotne opady deszczu. Na północy Polski powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Przelotny deszcz

Na piątek prognozowane są zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Może zagrzmieć

Weekend rozpoczniemy przelotnymi opadami deszczu. W sobotę wystąpią także burze, a towarzyszyć im będą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru o prędkości 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Kolejny pochmurny dzień

W niedzielę niebo będzie zasnute zmiennym zachmurzeniem. Na południu i zachodzie może spaść przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.