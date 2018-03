Ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Opady zmienią się w gołoledź - 05-03-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed gołoledzią, która może się pojawić w kolejnych dniach. To kolejne z zagrożeń pogodowych, z którymi mamy do czynienia w ostatnich tygodniach. czytaj dalej

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich i Czech. Napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie z południa.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Lokalnie spodziewany jest marznący deszcz, który może spowodować gołoledź. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Pochmurne dni

Z kolei w środę będzie pogodnie tylko na południowym wschodzie. Poza tym pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Lokalnie prognozowane są także opady marznącego deszczu, które mogą przyczynić się do powstania gołoledzi. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Z południa i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek zapowiada się pogodnie na południu Polski. W pozostałych regonach pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami może wystąpić gołoledź. W dzień maksymalna temperatura będzie się wahać od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady od wtorku do soboty

Deszczowy koniec tygodnia

W piątek będzie pogodnie jedynie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu. Termometry w ciągu dnia wskażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, z kierunku południowo-zachodniego.

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie na Podkarpaciu. Opady deszczu prognozowane są w pozostałych regionach Polski. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu napłynie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.