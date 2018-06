Kilka upalnych chwil, potem lekkie ochłodzenie. Do środy burzowo

Burze i upały w Polsce. Na tyle niebezpieczne, że wydano ostrzeżenia - 09-06-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem oraz upałami. Wydano alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

W niedzielę w województwach południowych i miejscami na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce może spaść przelotny deszcz. Niewykluczone są też burze, podczas których opady osiągną wartość do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę. Możliwe są też opady gradu. Poza tym powinno być pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, ale okresami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hektopaskali.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Gorąco i burzowo przeważnie wszędzie

W poniedziałek na krańcach północno-zachodnich zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju spodziewany jest przelotny deszcz i burze, podczas których może spaść do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr może powiać z prędkością do 80 km/h. Synoptycy nie wykluczają też opadów gradu. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Dolnym Śląsku do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

We wtorek trochę chłodniej

Na Podkarpaciu i w Małopolsce we wtorek prognozuje się przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie. Najchłodniejszym miejscem tego dnia, z 22 st. C na termometrach, okaże się na Suwalszczyźnie. Podkarpacie ma być najcieplejsze, tam temperatura dojdzie do 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada tylko na południu

W środę na południu spodziewany jest przelotny deszcz i burze z opadami deszczu rzędu 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. W pozostałych regionach nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

Czwartek bezdeszczowy

W czwartek chmur na niebie będzie niewiele. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.