Prognoza pogody na dziś: śnieg. Miejscami tylko -9 stopni - 10-01-2019 Czwartek w większości kraju upłynie pod znakiem opadów śniegu. Znajdą się jednak i takie miejsca, w których możemy liczyć na dość pogodną aurę. Temperatura okaże się zróżnicowana, miejscami nie przekroczy -9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W związku z prognozowanym silnym mrozem wydano alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W województwie zachodniopomorskim możliwe są oblodzenia.

Niebezpieczna jest również sytuacja hydrologiczna. Miejscami na rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

SILNY MRÓZ

Województwo podlaskie

Na obszarze całego województwa podlaskiego do piątku do godziny 11 obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W nocy z czwartku na piątek ma być jeszcze zimniej. Termometry pokażą wtedy minimalnie od -18 stopni Celsjusza do -15 stopni, lokalnie możliwe są spadki do -21 stopni.

Województwo warmińsko-mazurskie

W powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, kętrzyńskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, mrągowskim i szczycieńskim przewiduje się temperaturę minimalną na poziomie od -16 do -12 st.C. Lokalnie może spaść do -19 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 18 w czwartek do 10 w piątek.

Województwo mazowieckie

Na obszarze powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego, siedleckiego, Siedlce prognozuje się, że w nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie miejscami do wartości od -17 do 15 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 23 w czwartek do 9 rano w piątek.

Województwo lubelskie

IMGW prognozuje, że w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, łukowskim, ryckim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, chełmskim, Chełm i hrubieszowskim temperatura minimalna wyniesie miejscami od -17 do -15 st. C. Alert będzie ważny od godziny 23 w czwartek do 9 rano w piątek.

Województwo małopolskie

W powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim w nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie miejscami do poziomu od -16 do -14 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 22 w czwartek do 8 rano w piątek.

OBLODZENIA

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecinieckim, świdwińskim, łobeskim, drawskim, wałeckim i choszczeńskim IMGW prognozuje, że temperatura powietrza i przy gruncie spadnie do -4 st. C. Przy opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu mogą zamarzać mokre nawierzchnie dróg i chodników. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 17 w czwartek do 3 w nocy w piątek.

OPADY MARZNĄCE

Na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem powiatów: sławieńskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujścia) synoptycy IMGW prognozują miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz deszczu ze śniegiem powodujących gołoledź. Opady będą przemieszczać się stopniowo z zachodu na wschód. Ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek od godziny 9 do 14.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W ujściowym odcinku Odry oraz w zlewni Zalewu Szczecińskiego ze względu na prognozowany silny wiatr z północy nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim. Alert będzie ważny do godziny 4 w piątek. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

IMGW prognozuje, że w piątek pogoda może stwarzać zagrożenie w większości kraju. Planuje wydać ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed:

- silnym wiatrem w województwie pomorskim. Nad morzem możliwy jest tam silny wiatr o średniej prędkości 30-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 65 km/h. Powieje z zachodu;

- opadami marznącymi w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź;

- silnym mrozem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i małopolskim;

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim do godziny 10 obowiązywać będą aktualne ostrzeżenia. Na Mazowszu w nocy prognozowana jest temperatura minimalna od -17 stopni Celsjusza na wschodzie do -9 na zachodzie. W dzień będzie się wahać od -6 st. C do -1 st. C. Na Lubelszczyźnie w nocy termometry pokażą minimalnie od -17 st. C do -12 st. C. W dzień od -7 st. C do -5 st. C. Natomiast w Małopolsce miejscami na południu prognozuje się w nocy od -16 st. C do -14 st. C, a w dzień od -3 st. C do 0 st. C.

- intensywnymi opadami śniegu w województwach: małopolskim i śląskim. IMGW prognozuje tam wystąpienie opadów śniegu, powodujących na południu województwa przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 centymetrów.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

Równie niespokojna pogoda będzie w sobotę. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla województw: warminsko-mazurskiego i podlaskiego. IMGW prognozuje tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla województwa mazowieckiego. Pojawią się tam słabe opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź;

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie województw: śląskiego i małopolskiego. IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących na południu województw w okresie od sobotniego wieczora do niedzielnego popołudnia przyrost pokrywy śnieżnej o 15-25 centymetrów.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Pogoda nie uspokoi się również w niedzielę. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń:

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego. Prognozuje się tam wystąpienie w nocy silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h. Na wybrzeżu może wiać jeszcze mocniej od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu;

- pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zawieje i zamiecie śnieżne będą tam spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu;

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: małopolskim i śląskim. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu powodujących na południu od sobotniego wieczora do niedzielnego popołudnia przyrostu pokrywy śnieżnej o 15-25 cm.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie zostaje wydane, gdy "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Według definicji IMGW, "prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".