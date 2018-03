Mróz nadal trzyma Polskę. Ostrzeżenia przed bardzo niską temperaturą będą obowiązywać do soboty, miejscami do niedzieli. W poniedziałek zaś nad niektórymi województwami zawiśnie groźba ze strony opadów marznących, które powodują gołoledź.

Prognoza pogody na jutro: przez chmury będzie przebijać słońce - 02-03-2018 Po kolejnej mroźnej nocy na sobotnim niebie zobaczymy wiele przejaśnień. Dla kilku regionów prognozujemy jednak opady śniegu. Temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. czytaj dalej

Przez dwa kolejne poranki najzimniejszym regionem Polski okazywały się Bieszczady, a konkretnie wieś Stuposiany. W piątek rano odnotowano tam -27 stopni Celsjusza. Dzień wcześniej było jeszcze zimniej, bo aż -28,7 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla większości kraju.

Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach

W bieszczadzkich dolinach leży od 20 do 40 cm zmrożonego śniegu. - Wszystkie główne szlaki turystyczne są przetarte, a słoneczna pogoda zachęca do wędrówek - powiedział naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek.

Przypomniał, że każdy, kto wybiera się w góry, musi zabrać ze sobą kaloryczne jedzenie, ciepłe napoje, latarki, zapasowe rękawiczki, czapkę, skarpety i naładowany telefon komórkowy. - W góry wychodzimy rano, bo dzień nadal jest jeszcze krótki i dość szybko zapada zmierzch - przypomniał.

Trzeba jednak pamiętać, że powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach obowiązuje II stopień zagrożenia lawinowego (w pięciostopniowej skali), przede wszystkim na zawietrznych stokach. Dotyczy to m.in. połonin Wetlińskiej i Caryńskiej, Tarnicy, Halicza, Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Województwo wielkopolskie

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 stopni Celsjusza do -13, a lokalnie do -17 st. C. W dzień wzrośnie maksymalnie do wartości: od -7 do -5 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.

Województwo warmińsko-mazurskie



Powoli żegnamy wielki mróz. Nadchodzi ocieplenie, a wraz z nim kapryśna pogoda - 02-03-2018 Nadszedł marzec, a tym samym meteorologiczna wiosna. Na razie nie znajduje to odwzorowania w pogodzie, jednak z każdym dniem temperatura będzie rosnąć. Przygotujmy się również na opady śniegu z deszczem. czytaj dalej

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.



Województwo mazowieckie

Spodziewany jest spadek temperatury od -16 do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -9 do -6 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.



Województwo podlaskie

Prognozuje się tu temperaturę minimalną wynoszącą od -17 do -15 st. C, lokalnie spadnie do -20 st. C. W dzień jej wartość zawrze się maksymalnie między -10 a -7 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 10 do 25 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.

Województwo łódzkie

Prognozowana jest temperatura minimalna od -16 do -14 st. C, lokalnie do -18 st. C. W dzień wyniesie od -8 st. C do -6 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 20 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.



Województwo świętokrzyskie

Lotnisko w Genewie, francuskie autostrady, włoskie koleje. Długa lista "ofiar" zimy - 01-03-2018 Śnieg i mróz wywołały poważne utrudnienia komunikacyjne w całej Europie. Setki osób utknęły na autostradach. Lotniska odwoływały loty. Szwankował ruch kolejowy. Na wybrzeżach Morza Śródziemnego przerwane zostały dostawy prądu. czytaj dalej

Prognozuje się temperaturę minimalną o wysokości od -14 do -12 st. C, a lokalnie około -17 st. C. Maksymalna dojdzie do wartości: od -8 do -6 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 do 15 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.

Województwo lubelskie

W tym rejonie spodziewana jest temperatura minimalna wysokości od -17 st. C na południowym wschodzie do -12 st. C na północnym zachodzie województwa. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -7 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 15 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę.



Województwo małopolskie

Prognozowana dla województwa temperatura minimalna wyniesie od -14 do -12 st.C, lokalnie spadnie do -18 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę, jednak IMGW ma je przedłużyć do niedzieli.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Województwo podkarpackie

Na północy województwa temperatura ma spaść do wartości: od -16 do -14 st. C, lokalnie w obniżeniach terenu do -18 st. C. W dzień wyniesie maksymalnie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 15 km/h.

Na południu zaś temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 st.C, a lokalnie w dolinach i kotlinach spadnie do -22 st. C. Temperatura maksymalna dojdzie osiągnie od -10 do -7 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w sobotę, jednak IMGW ma je przedłużyć do niedzieli.

Województwo śląskie

W niektórych regionach na drogi spadnie śnieg - 02-03-2018 W sobotę kierowcy na wschodzie Polski powinni być przygotowani na trudne warunki drogowe. czytaj dalej

W subregionie jurajskim temperatura ma spaść minimalnie od -14 do -11 st. C, a lokalnie do -11 st. C. W subregionie centralnym temperatura minimalna osiągnie wartość od -14 do 11, a miejscami do -17 st. C. Najzimniejszy okaże się Beskid Żywiecki i Śląski - tam termometry wskażą najmniej od -16 do -13 st. C, w dolinach i kotlinach lokalnie -19 st. C. W dzień prognozuje się od -6 do -4 st. C.

We wszystkich tych regionach wiatr powieje z prędkością od 5 do 15 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godziny 10, jednak dla Beskidów potrwa ono do niedzieli do 10.

Województwo dolnośląskie

W regionie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -16 do -14 st. C. Wiatr będzie miał średnią prędkość od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do soboty do godziny 9.

Prognozowane ostrzeżenia przed opadami marznącymi

Poza silnym mrozem IMGW przestrzega przed słabymi opadami marznącymi deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź.

W niedzielę taka sytuacja meteorologiczna może dotyczyć województwa lubuskiego. W poniedziałek województw objętych alertem przed tym zjawiskiem ma być więcej, bo aż siedem: zachodniopomorskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na niedzielę (IMGW) Prognoza pogody ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Realne zagrożenie

Od 1 listopada ubiegłego roku mróz zabił już 61 osób.

Na Mazurach z powodu zimna odwołano lekcje - 01-03-2018 W wiejskich szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach na Mazurach z powodu mrozów zawieszono w czwartek i piątek lekcje. Uczniowie, którzy jednak docierają do szkół, pozostają pod opieką nauczycieli - zapewniła w czwartek Barbara Antczak z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. czytaj dalej

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe:. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Policjanci przypominają, by udzielając pierwszej pomocy w przypadku hipotermii - po upewnieniu się, że w danym miejscu jest bezpiecznie - założyć rękawiczki, by samemu nie doznać odmrożeń i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy jest przytomny. Później powinniśmy wezwać pogotowie i starać się nie dopuścić do dalszego wychłodzenia organizmu, w miarę możliwości przenosząc taką osobę w ciepłe miejsce. Gdy jej ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, można podać mu do picia gorący napój z wysoką zawartością cukru, ale w żadnym wypadku nie należy rozgrzewać poszkodowanego alkoholem - potęguje on wyziębienie organizmu. Uszkodzenia skóry powinno się zabezpieczyć suchym opatrunkiem. Do przyjazdu pogotowia konieczne jest stałe monitorowanie oddechu. W żadnym wypadku nie wolno pocierać części ciała poszkodowanego, gwałtownie nim poruszać ani pozostawiać go samego.

"Cichy zabójca"

Od 1 października 2017 roku do 28 lutego bieżącego roku odnotowano także 51 zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Tylko w ostatni wtorek zmarły trzy osoby: 14-letnia dziewczynka w Nysie (woj. opolskie), 41-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna we Franciszkowie na Mazowszu.

Niepokojącymi objawami, świadczącymi o ulatniającym się tlenku węgla, mogą być nudności, senność i bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika.

Czad (tlenek węgla) jest "cichym zabójcą". Jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony jest transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób.