Kolejna osoba zmarła w Polsce z wychłodzenia

Dzisiaj zaczyna się astronomiczna wiosna. Nadal mamy jednak do czynienia z ujemnymi temperaturami, zwłaszcza w nocy. W poniedziałek z powodu wychłodzenia zmarła kolejna osoba - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało we wtorkowy poranek, że dzień wcześniej w Polsce z wychłodzenia zmarła kolejna osoba. Łącznie od 1 listopada śmierć z tego powodu poniosło 79 osób.

Nie wzrósł natomiast tragiczny bilans zgonów w wyniku zatrucia czadem. Od początku października 2017 roku tlenek węgla zabił 65 mieszkańców naszego kraju.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na osoby, których życie może być zagrożone, między innymi bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.





Zima ustępuje powoli

We wtorek w całym kraju zachmurzenie będzie zmienne. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelskiej spadnie śnieg do 2 cm. Przelotne jego opady prognozowane są również na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Wilgotność względna wysoka, miejscami - w strefie opadów śniegu - przekroczy 80 procent. Na południu Polski subiektywnie odczuwalne będzie zimno, natomiast na północy - chłód. Wahania ciśnienia, zachmurzenie i opady sprawią, że aura będzie miała niekorzystny wpływ na samopoczucie.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Zagrożenie lawinowe

We wtorek rano nie obowiązywały żadne alerty pogodowe IMGW.

W górach występuje natomiast zagrożenie lawinowe. O 7 rano w Karkonoszach obowiązywał jego 3. stopień (znaczny), natomiast w Tatrach, Bieszczadach i na Babiej Górze – 2. stopień (umiarkowany)



Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe o 7 rano we wtorek były przejezdne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzegało jednak kierowców, że na Podkarpaciu drogi mogą być śliskie. W tym regionie, a także w województwach: świętokrzyskim i lubelskim padał śnieg.