Prognoza pogody na jutro: pogodny dzień. Miejscami sypnie śniegiem - 06-02-2018 Najbliższa noc będzie pogodna, ale wyjątkowo mroźna. Termometry wskażą nawet -12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczą godzin nocnych od 19 we wtorek do 9 w środę.

BIESZCZADY I BESKID NISKI

Prognozuje się, że temperatura w nocy wyniesie od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie nawet do -18 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - SUBREGION PÓŁNOCNY

IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy od -14 do -11 stopni Celsjusza. Lokalnie nawet -18 stopni. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

Prognozowana jest temperatura minimalna od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie spadnie nawet do -18 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognozowane ostrzeżenia

Od godziny 7.30 w środę do 7:30 w czwartek prognozowane jest wystąpienie ostrzeżeń dotyczących pojawienia się, głównie w nocy, słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia ma obowiązywać w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolski i śląskim.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy województwa podkarpackiego.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".