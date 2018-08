Kolejne alerty IMGW. Do zagrożonych miejsc dołączyło południe Polski

Kilkaset interwencji strażaków, zniszczone budynki. Bilans piątkowych nawałnic - 25-08-2018 W piątek na Lubelszczyźnie silny wiatr uszkodził budynki, a ulewny deszcz spowodował kilkanaście podtopień. Nawałnica wyrządziła też szkody na Podlasiu - zerwała dachy z kilkudziesięciu budynków. W Brynicy w powiecie opolskim po ulewnym deszczu na jednym z budynków załamał się dach. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 500 razy. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNY DESZCZ Z BURZAMI

W Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem, a także przed burzami z gradem.

W całym województwie podlaskim i w woj. warmińsko-mazurskim w powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim oraz piskim IMGW prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Może spaść od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. W trakcie opadów mogą też występować burze z porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21.

Na terenie Lubelszczyzny i we wschodnich powiatach Mazowsza prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, chwilami wzmagające się do silnych. Może spaść od 20 do 35 l/mkw. deszczu. Mogą też przejść burze z porywami wiatru do 70 km/h. Alert będzie obowiązywał do godziny 21.

BURZE Z GRADEM

W woj. podkarpackim z wyjątkiem powiatów: Tarnobrzeg, tarnobrzeskiego, dębickiego i mieleckiego niewykluczone są burze z opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h. Miejscami może spaść grad. Alert wygaśnie o godzinie 22.

INTENSYWNY DESZCZ

W woj. małopolskim możliwe są intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść od 30 do 40 l/mkw. deszczu. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki i Nowy Sącz. Intensywnie popadać może też w woj. śląskim w powiatach żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Białej. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 20 w sobotę do godziny 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej"