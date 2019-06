Alert RCB: bardzo silny wiatr i burze z gradem. Zagrożone cztery województwa - 12-06-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało alert RCB do osób przebywających na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i części województwa wielkopolskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem oraz upałem. Obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

Porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego z centrum nad Danią i Szwecją. Nad nasz kraj przemieści się znad Niemiec aktywny front chłodny z gwałtownymi burzami i kierować się będzie na wschód. Gorące zwrotnikowe powietrze zalegać będzie jeszcze nad wschodnią, południową i środkową częścią kraju. Nad pozostałe regiony napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne.

W czwartek na Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Dolnego Śląska powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrzmi, spadnie grad. Miejscami w pasie od Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Małopolskę burze mogą być gwałtowne z opadami do 60 l/mkw. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 30 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, tylko na zachodzie będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach okaże się silny - do 90 kilometrów na godzinę, a chwilami porywy wiatru mogą osiągać prędkość powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Burzom nie ma końca

Piątek zapowiada się w miarę pogodnie, choć na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych, z których przelotnie może popadać deszcz do 20-40 l/mkw. Możliwa jest burza, a wyładowaniom towarzyszyć może grad. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Wybrzeżu, 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach będzie silny - do 90 km/h.

Sobota będzie pogodna, tylko na Pomorzu i Podkarpaciu utrzyma się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Może przelotnie popadać deszcz do 20 l/mkw., a także zagrzmieć. Termometry pokażą od 28 st. C na Podlasiu, po 33 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie się wzmagał, a w burzach powieje z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com)

W niedzielę utrzyma się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, będzie wzrastać do dużego. Przelotnie popada deszcz rzędu 10-30 l/mkw., a na wschodzie mogą pojawić się też burze z gradem. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na południu. Z kierunków południowych wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na zachodzie powieje z zachodu. Chwilami powieje silniej, a najsilniej w burzach - do 90 km/h.

Odpoczniemy od upałów

Poniedziałek przyniesie spadek temperatury. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na północy kraju przelotnie popada deszcz do 10 l/mkw., a na południu możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na południu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach osiągnie do 90 km/h.