Pogoda na 16 dni: jeszcze trochę październikowego lata - 07-10-2018 Do połowy października będzie ciepło, a na południu Polski nawet ponad 20 stopni. czytaj dalej

Dzień pełen słońca

Wtorek będzie słoneczny w większości kraju. Jedynie na północy i wschodzie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

W środę słońce zagości na niebie nad całą Polską. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie, przez 20 st. C w centrum, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami stanie się dość silny.

Nawet 25 stopni

Również czwartek okaże się słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami może być dość silny, z porywami o prędkości do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Żmije szukają kryjówek na zimę. "Często śpią razem z innymi gadami" - 05-10-2018 Żmije zygzakowate poszukują już miejsc do zimowania. W znalezionych norach pozostaną do połowy marca, a nawet do początków kwietnia. czytaj dalej

Wciąż słonecznie

W piątek słoneczna pogoda ponownie zapanuje nad całą Polską. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Niezmiennie ze słońcem

W sobotę nadal możemy liczyć na słoneczną pogodę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę