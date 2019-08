Kolejne dni pochmurne i deszczowe. Niewykluczone są burze

Susza w całym kraju. Największy deficyt wody w Lubuskiem i Wielkopolsce - 03-08-2019 Susza dotknęła wszystkie województwa, a niedobór wody występuje w coraz większej liczbie gmin. Susza objęła wszystkie monitorowane uprawy - informuje w swym najnowszym raporcie Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Największy deficyt wody jest w województwach lubuskim i wielkopolskim. czytaj dalej

Duże zachmurzenie i deszcz

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad północnej i wschodniej Europy. Z północy kraju napływa umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie.

Na niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na południu kraju pojawią się także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w burzach powieje silniej, do 80 kilometrów na godzinę.

Lokalne burze

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez centrum kraju, po wschód i Podkarpacie wystąpią opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a na południu możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Wybrzeżu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr będzie silny i rozpędzi się w porywach do 80 km/h.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 27 stopni

Na wtorek synoptycy przewidują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw., a w centrum i na wschodzie Polski burze. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich. W czasie burz powieje silny wiatr w porywach do 80 km/h.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Lokalnie burze z gradem

W środę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz do 10-40 l/mkw. Pojawią się burze z gradem, które lokalnie będą gwałtowne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum Polski, do 30 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego zachodu. W czasie burz wiać będzie silnie do 80-100 km/h.

W czwartek zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami możemy spodziewać się opadów deszczu do 10-40 l/mkw., a na południu Polski - burz z gradem. Temperatura maksymalna sięgnie maksymalnie od 24 st. C na północy, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu i zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. W czasie burz wiatr okaże się silny i powieje w porywach do 90 km/h.