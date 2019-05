Prognoza pogody na dziś: przelotne opady i burze, do 26 stopni - 27-05-2019 W poniedziałek możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Temperatura sięgnie maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Pogoda nie będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. czytaj dalej

We wtorek fala w Warszawie

Wciąż w wielu regionach utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało, że najbardziej zagrożone zalaniem są powiaty puławski i rycki na Lubelszczyźnie oraz zwoleński i kozienicki na Mazowszu.

Jak przekazało biuro prasowe stołecznej komendy PSP, w Warszawie fala wezbraniowa ma pojawić się we wtorek i nie będzie groźna.

- Jeżeli chodzi o Warszawę, to sprawa powinna rozejść się po kościach. We wtorek o godzinie 6 spodziewana jest fala w punkcie Warszawa Bulwary i ma mieć około 600 centymetrów, czyli tyle, ile wynosi stan ostrzegawczy. Nie przekroczy tym samym pułapu alarmowego - podało biuro.

Stany alarmowe w Polsce

Na rzekach południowo-wschodniej Polski nadal utrzymuje się trend wzrostowy poziomu wody. Około godziny 6.30 w niedzielę stany alarmowe były przekroczone w miastach:

- Odolanów na rzece Kuroch;

- Jawiszowice na rzece Wisła;

- Biskupice na rzece Szreniawa;

- Sandomierz na rzece Wisła;

- Zawichost na rzece Wisła;

- Annopol na rzece Wisła;

- Puławy-Azoty na rzece Wisła;

- Dęblin na rzece Wisła

Stan rzek w Polsce o godzinie 06.30 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan wody w rzekach o godzinie 8 w niedzielę (pogodynka.pl/polska/hydro)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty.

W województwie lubuskim wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie. Ostrzeżenie straci ważność o godzinie 9 we wtorek.

W województwie mazowieckim na Wiśle w dalszym ciągu występować będzie wzrost stanu w strefie wody wysokiej wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Na wodowskazie Gusin zostanie przekroczony stan ostrzegawczy. Alarm straci ważność o godzinie 11 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".