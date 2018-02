"Bestia ze wschodu" na Wyspach Brytyjskich. Śnieg, mróz i puste półki w sklepach - 28-02-2018 Zima z dużą siłą uderzyła w Wyspy Brytyjskie. W Wielkiej Brytanii zmarły cztery osoby, w wielu miejscach zabrakło prądu, są też utrudnienia w komunikacji. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania obrazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

Ponad 50 ofiar mrozu

Mróz jeszcze nie odpuścił. W środę o godzinie szóstej rano w Szczecinku (Pomorze Zachodnie), Chojnicach (Pomorze) i na północnym wschodzie termometry wskazały -17 stopni Celsjusza. W Zakopanem i Suwałkach na termometrach odnotowano -18 st. C. Na Śnieżce były -22 st. C, a na Kasprowym Wierchu -20 st. C.

Minionej doby pięć osób zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu - poinformowało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Łącznie od 1 listopada ubiegłego roku z tego powodu zmarło 58 osób.

Trzech mężczyzn zmarło w województwie mazowieckim, dwóch w województwie lubelskim.

"Nie bądź obojętny. Pięć osób zmarło wczoraj z powodu wychłodzenia. Zadzwoń pod nr 112, jeśli wiesz o osobach potrzebujących pomocy" - zaapelowało RCB na Twitterze.

"Cichy zabójca"

Od 1 października 2017 roku do 28 lutego odnotowano także 51 zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Tylko we wtorek zmarły trzy osoby: 14-letnia dziewczynka w Nysie (woj. opolskie), 41-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna we Franciszkowie na Mazowszu.

Niepokojącymi objawami, świadczącymi o ulatniającym się tlenku węgla, mogą być nudności, senność i bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika.

Czad (tlenek węgla) jest "cichym zabójcą". Jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony jest transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla wszystkich regionów.

Województwo wielkopolskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. W ciągu dnia termometry mają wskazywać maksymalnie od -8 st. C do -5 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Województwo zachodniopomorskie

W subregionie nadmorskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

W regionie wewnętrznym zachodnim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna osiągnie od -5 st. C do -3 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do 1 marca.

W regionie wewnętrznym wschodnim wystąpi temperatura minimalna w nocy od -16 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -6 st. C do -4 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 10 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do 2 marca.

Województwo pomorskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie do -20 st. C, jedynie nad samym morzem około -10 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -9 st. C do -6 st. C, tylko nad morzem od -5 st. C do -3 st. C. Powieje wiatr przeważnie z kierunków wschodnich. Od wtorku będzie się wzmagał, średnia prędkość osiągnie od 25 km/h do 35 km/h, na wybrzeżu w porywach do około 55 km/h. W nocy ze środy na czwartek przewidywane jest osłabnięcie wiatru, średnia prędkość wyniesie od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo lubuskie

Do 2 marca przewidywana jest temperatura minimalna od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -17 st. C. W dzień na termometrach pojawi się od -7 st. C do -5 st. C. W tym regionie będzie wiało ze średnią prędkością od 5 km/h do 20 km/h.

Województwo warmińsko-mazurskie





Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Do 2 marca prognozuje się tu temperaturę minimalną od -19 st. C do -15 st. C, miejscami nawet -23 st. C. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -13 st. C do -8 st. C.

Województwo kujawsko-pomorskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie do -20 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -9 st. C do -6 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków wschodnich. Od wtorku wiatr będzie się wzmagał, średnia prędkość osiągnie od 20 km/h do 35 km/h. W nocy ze środy na czwartek przewidywane jest jego osłabnięcie, średnia prędkość wyniesie od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo mazowieckie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna ma wynosić od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo podlaskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -19 st. C do -15 st. C, miejscami odnotuje się spadek temperatury do -23 st. C. Temperatura maksymalna powinna utrzymać się w zakresie od -13 st. C do -8 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Województwo łódzkie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -9 st. C do -6 st. C. Przewidywany jest wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Województwo świętokrzyskie

Do 2 marca w ciągu nocy ma być od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo lubelskie

Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie około -18 st. C. Prognozowana temperatura maksymalna będzie się wahać od -11 st. C do -8 st. C.

Województwo małopolskie

Do 2 marca na północy województwa prognozuje się temperaturę w nocy od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 st. C do -7 st. C. Wiatr o średniej prędkości powieje od 10 km/h do 25 km/h.

Na południu w nocy będzie od -22 st. C do -18 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od -13 st. C do -11 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Województwo podkarpackie

Na północy do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C, w regionach południowych zaś może spaść nawet do -22 st. C. Temperatura maksymalna na północy osiągnie od -10 st. C do -7 st. C, na południu zaś do -13 st. C. Powieje wiatr średniej o prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo śląskie

Na Śląsku prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie wystąpi jej spadek do -21 st. C. W dzień dojdzie maksymalnie do wartości od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, okresami okaże się porywisty.



Do 1 marca w Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozowana jest temperatura minimalna od -22 st. C do -18 st. C., maksymalna zaś ma nie przekroczyć -11 st. C, a nawet -13 st. C.

Województwo opolskie

W tym regionie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do 2 marca.

Województwo dolnośląskie

Do 1 marca w subregionie nizinnym prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -12 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Do 1 marca w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C. W dzień wyniesie od -10 st. C do -7 st. C. Powieje wiatr o prędkości od 10 km/h do 15 km/h, północno-wschodni.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Zimowe zagrożenia (RCB)

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze.

Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Policjanci przypominają, by udzielając pierwszej pomocy w przypadku hipotermii - po upewnieniu się, że w danym miejscu jest bezpiecznie - założyć rękawiczki, by samemu nie doznać odmrożeń i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy jest przytomny. Później powinniśmy wezwać pogotowie i starać się nie dopuścić do dalszego wychłodzenia organizmu, w miarę możliwości przenosząc taką osobę w ciepłe miejsce. Gdy jej ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, można podać mu do picia gorący napój z wysoką zawartością cukru, ale w żadnym wypadku nie należy rozgrzewać poszkodowanego alkoholem - potęguje on wyziębienie organizmu. Uszkodzenia skóry powinno się zabezpieczyć suchym opatrunkiem. Do przyjazdu pogotowia konieczne jest stałe monitorowanie oddechu. W żadnym wypadku nie wolno pocierać części ciała poszkodowanego, gwałtownie nim poruszać, ani pozostawiać go samego.