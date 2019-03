Kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alerty na południu

Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. Tylko dzisiaj ponad tysiąc interwencji - 10-03-2019 W niedzielę do południa strażacy interweniowali w związku z gwałtowną pogodą ponad 1300 razy. Nadal wielu odbiorców pozostaje bez energii elektrycznej. Silne porywy łamały drzewa i konary oraz zrywały dachy z budynków i linie elektryczne. czytaj dalej

IMGW ostrzega: pogoda wciąż będzie bardzo niebezpieczna

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które rządzą pogodą w Polsce, silny wiatr nie ustaje.

W niedzielę najsilniejsze porywy wiatru odnotowano:

- na Kasprowym Wierchu - 133 km/h;

- w Krakowie - 112 km/h;

- w Rzeszowie i Krośnie - 104 km/h;

- w Nowym Sączu - 101 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Niebezpiecznie w górach. W Tatrach lawinowa "dwójka", w Bieszczadach pierwszy stopień - 10-03-2019 W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach pierwszy. Warunki do wędrówek nadal nie są dobre. Szlaki mogą być oblodzone, wieje też silny wiatr.

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

- opolskim w powiatach: brzeskim, nyskim, opolskim, Opolu, strzeleckim, krapkowickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim i prudnickim. Tam średnia prędkość wiatru osiągnie od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzi się do 90 km/h, a przejściowo nawet do 100 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 21 w niedzielę do 5 w poniedziałek;

- dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, świdnickim, jaworskim, legnickim, Legnicy, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, wałbrzyskim i Wałbrzychu. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h. Wiatr rozpędzi się w porywach do 90 km/h, a przejściowo nawet do 105 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 19 w niedzielę do 4 w poniedziałek.

Alerty pierwszego stopnia

Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem opadów i silnego wiatru - 10-03-2019 Niedziela w wielu regionach okaże się pochmurna. Niewykluczone są opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem. Powieje silniejszy wiatr, który lokalnie może rozpędzać się do 100 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 16 w niedzielę;

- opolskim w powiatach: oleskim, kluczborskim i namysłowskim. Tam synoptycy prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 21 w niedzielę do 5 w poniedziałek;

- dolnośląskim w powiatach: bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, milickim, trzebnickim, średzkim, oleśnickim, oławskim i we Wrocławiu. Z zachodu i północnego zachodu powieje tam silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 70-90 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 19 w niedzielę do 4 w poniedziałek;

- łódzkim, z wyłączeniem powiatów: łowickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego i kutnowskiego. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 23 w niedzielę do 4 w poniedziałek;

- lubelskim, gdzie powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach rozpędzi się do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godziny 10 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie silny wiatr obejmie południowe powiaty. Powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach rozpędzi się do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 23 w niedzielę do 5 w poniedziałek;

- wielkopolskim w południowych powiatach. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w niedzielę do 2 w poniedziałek;

- lubuskim, gdzie silny wiatr powieje na południu obszaru. Synoptycy prognozują tam silny wiatr, który powieje ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h, w porywach rozpędzi się do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 20 w niedzielę do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.