Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Utrzymają się co najmniej do wtorkowego popołudnia. Wydano również ostrzeżenia hydrologiczne.

Od poniedziałku w wielu regionach kraju zmagamy się z porywistym wiatrem. W Szczecinie i okolicach łamał on drzewa i niszczył samochody

Najmocniejszy podmuch wiatru odnotowano na razie w Łebie. Miał prędkość 104 kilometry na godzinę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że niebezpiecznie silny wiatr o niebezpiecznej sile będzie wiał do wtorkowego popołudnia.

Gdzie obowiązują alerty?

ALERT DRUGIEGO STOPNIA

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Obejmuje powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin i sławieński. Prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. We wtorek rano miejscami może osiągać do 110 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają również burz. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano też w województwie pomorskim, w jego północnych powiatach - słupskim, Słupsku, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Gdańsku i nowodworskim. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do wtorku do godziny 13.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)



ALERTY PIERWSZEGO STOPNIA

W pozostałych powiatach województwawiatr będzie nieco słabszy, powieje ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 13 we wtorek.

Na pozostałym obszarze woj. pomorskiego, a także w woj. kujawsko-pomorskim prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. Alarmy w tych województwach będą obowiązywać do wtorku do 13.

W województwie warmińsko-mazurskim ma powiać ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 65 km/h do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie ważne od 4 rano do 15 we wtorek.

Alerty wydano również dla województw: wielkopolskiego i lubuskiego, gdzie wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają burz. Alerty będą ważne do godziny 13 we wtorek.

Na terenie północnej połowy województwa mazowieckiego może wystąpić silny zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 65 km/h do 75 km/h. Alert będzie tam ważny we wtorek od godziny 5 do 18.

We wszystkich powiatach województwa podlaskiego synoptycy IMGW prognozują umiarkowany i dość silny wiatr o średniej prędkości 20-35 km/h, a w porywach miejscami 60-80 km/h. Alert jest ważny do godziny 20 we wtorek.

Przed silnym wiatrem IMGW ostrzega również województwa: dolnośląskie, śląskie (poza powiatami: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim), świętokrzyskie, małopolskie (z wyłączeniem powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, gorlickiego), podkarpackie (poza powiatami: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosna, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego) i opolskie (w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim). Średnia prędkość wiatru wyniesie tam od 35 do 45 km/h, a porywy rozpędzą się do 80 km/h. Powieje z kierunków wschodnich. Ostrzeżenie w woj. dolnośląskim i opolskim wygaśnie o godzinie 13 we wtorek, a w pozostałych o godz. 17.

Dodatkowym zagrożeniem w województwie pomorskim będą oblodzenia. IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Alert będzie obowiązywał między godz. 22 we wtorek a 7 rano w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

Na północy niebezpieczna jest również sytuacja hydrologiczna. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim, w rejonie Wybrzeża i polskich wód morskich wewnętrznych, w związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (524 cm) nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Alert obowiązuje we wtorek do północy.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Alert drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Co oznacza ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Alert pierwszego stopnia według definicji IMGW oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody."