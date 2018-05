Kolejne regiony zagrożone burzami. Alarmy

Lublin, Kielce, Warszawa, Rzeszów i nie tylko. Lista miejsc, w których grzmi, się wydłuża - 09-05-2018 W wielu regionach pojawiają się kolejne komórki burzowe. czytaj dalej

Do Polski napływa gorąca masa powietrza z południowego wschodu. To ona odpowiada za upalną aurę, ale również za formowanie się burz, które rozwijają się w godzinach popołudniowych oraz rozwiną się wieczorem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w wielu regionach Polski. Łącznie alerty pogodowe obowiązują w dziewięciu województwach.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomiędzy godziną 15.30 a 1 w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw., miejscami około 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Od godziny 15 do 21 we środę prognozuje się występowanie burz, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 10 do 20 l/mkw., lokalnie około nawet do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 do 23.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozuje się pojawienie burz z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpi grad. Burze najwcześniej pojawią się na południu województwa.

Alert jest ważny od 16 do 23.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Alert obowiązuje od godziny 15 do 22.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad. Burze najwcześniej pojawią się na południu województwa.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 16 w środę do 2 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Ostrzega się przed burzami, które przyniosą z opady deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 do 22.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie miejscami, głównie na zachodzie województwa, burz z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Alert jest ważny w godzinach 15-23.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 15 do 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Synoptycy prognozują, że pogoda nie uspokoi się także w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami z gradem, które mogą obowiązywać nawet do sobotniego poranka.

Czwartek oraz noc z czwartku na piątek

W tym czasie alerty mogą dotyczyć pięciu województw.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim mogą wystąpić burze z gradem, z towarzyszącymi im opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz wiatrem o porywach do 70 km/h. Burze mają występować od popołudnia, a największa ich intensywność spodziewana jest w nocy

W województwie zachodniopomorskim w tym czasie miałyby występować burze z opadami deszczu o natężeniu do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przewidywana suma opadów podczas burz to 10-20 l/mkw., a prędkość wiatru 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Piątek oraz noc z piątku na sobotę

Da tego okresu ostrzeżenia IMGW prognozowane są w sześciu województwach.

Burze z gradem, podczas których może spaść najwięcej deszczu wystąpią w województwie warmińsko-mazurskim. Spodziewana suma opadów wynosi 15-30 l/mkw, a lokalnie do 35 l/mkw. Prędkość porywów wiatru miałaby dojść do 70 km/h.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim grzmieć może głównie w piątek po południa. W nocy burze, którym miałyby towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz wiatr wiejący do 70 km/h, w nocy mają zanikać.

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze z gradem i opadami o natężeniu do 20 l/mkw. Wiatr miałby osiągnąć prędkość w porywach do 70 km/h.