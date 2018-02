Kolejni zabici przez mróz. Sprawdźcie, gdzie zimno zagraża zdrowiu i życiu

Prognoza pogody na dziś: tylko -12 stopni na północnym wschodzie. Lokalnie śnieg - 25-02-2018 Niedziela zapowiada się pogodnie, choć temperatura wzrośnie miejscami nawet do -12 stopni Celsjusza. Możemy spodziewać się opadów śniegu, ale tylko lokalnie. czytaj dalej

Kolejne ofiary śmiertelne oznaczają, że od początku listopada minionego roku z powodu wychłodzenia zmarło już 45 osób.

Gdybyście natrafili na kogoś, komu podczas ataku mrozu potrzebna jest pomoc, przypominamy, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997, a informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie. Sami zwracajcie uwagę na komunikaty pogodowe. My informujemy was o alarmach, jakie IMGW wydało przed mrozem, który zagraża waszemu bezpieczeństwu.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Województwo pomorskie

Do 27 lutego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -12 st. C, lokalnie do -20 st. C, jedynie nad samym morzem około -7 st. C. Największe spadki temperatury nastąpią w rejonie Kaszub i Żuław. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -8 st. C do -5 st. C, tylko nad morzem od -5 st. C do -3 st. C.



Województwo warmińsko-mazurskie





Do 2 marca prognozuje się tu temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C do -15 st. C, miejscami spadek temperatury do -23 st. C. Temperatura maksymalna w dzień będzie się wahać od -13 st. C do -8 st. C.

Województwo kujawsko-pomorskie

Do 27 lutego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie do -19 st. C. Temperatura maksymalna przewidywana w dzień to od -9 st. C do -6 st. C.

Województwo mazowieckie

Do 3 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -10 st. C do -7 st. C.

Województwo podlaskie

Do 3 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19 st. C do -15 st. C, miejscami spadek temperatury do -23 st. C. Temperatura maksymalna w dzień powinna utrzymać się w zakresie od -13 st. C do -8 st. C.

Województwo łódzkie

Do 3 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna w dzień zawaha się od -9 st. C do -6 st. C.

Województwo świętokrzyskie

Do 1 marca w ciągu nocy ma być od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -10 st. C do -7 st. C.

Województwo lubelskie

Do 2 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie około -18 st. C. Prognozowana temperatura maksymalna w dzień to od -11 st. C do -8 st. C.

Województwo małopolskie

Do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień powinna znaleźć się w przedziale od -10 st. C do -7 st. C.

Województwo podkarpackie

Do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 st. C do -7 st. C.

Województwo śląskie - Beskid Śląski i Żywiecki

Do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną od -22 st. C do -18 st. C. Temperatura maksymalna nie przekroczy od -13 st. C do -11 st. C.

Województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Do 1 marca prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C do -7 st. C.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".