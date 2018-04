Pogoda na majówkę. "Może być bardzo ciepło" - 26-04-2018 Po długim okresie bardzo ciepłej pogody do Polski przyszło ochłodzenie. Jak przekonywał Tomasz Wasilewski we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, będzie ono krótkotrwałe, a długi majowy weekend zapowiada się bardzo ciepło. czytaj dalej

Burze, które dotarły w czwartek nad Polskę, nie są gwałtowne i nie poruszają się szybko. W ciągu najbliższych godzin będą pojawiać się nad Pomorzem Zachodnim, Wielkopolską i Ziemią Lubuską. Możliwe, że wyładowania dotrą także nad Kujawy. W godzinach popołudniowych powinny jednak zacząć wygasać.

W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

Gdzie grzmi?

Przed godziną 12 synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski poinformował, że pierwsze burze pojawiły się w okolicach miejscowości Kargowa, Babimost, Świebodzin, Lubsko i Żary.

Są to burze o słabym natężeniu, z opadami deszczu od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Wiatr podczas burz osiąga prędkość do 65 kilometrów na godzinę. Przesuwają się w kierunku wschodnim z prędkością 30 km/h.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.