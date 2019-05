Końca dynamicznej pogody nie widać

Zagrzmi, może spaść grad. Przybywa alertów IMGW - 17-05-2019 Piątek przynosi niespokojną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżeń jest coraz więcej, a aura może też stać się groźna w kolejnych dniach. czytaj dalej

Do 27 stopni

W sobotę w całym kraju będzie utrzymywać się zmienne zachmurzenie. We wschodniej części kraju pojawi się więcej chmur - tam spadnie przelotny deszcz, niewykluczone są też burze. Towarzyszyć im będą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy opadu oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Niedziela na Śląsku i w Małopolsce upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Podczas nich spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Potencjalne burze w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Początek tygodnia bez zmian

W poniedziałek w całym kraju będziemy musieli liczyć się z przelotnym deszczem oraz burzami. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające 60-80 km/h. Termometry pokażą od 23 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek w całej Polsce czeka nas kontynuacja przelotnego deszczu i burz. Jak prognozują synoptycy, podczas nich może spaść od 10 do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr powieje z maksymalną prędkością osiągającą 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Kontynuacja burzowej aury

Środa nie przyniesie zmian w pogodzie. We wszystkich regionach musimy liczyć się z ryzykiem wystąpienia burz i opadów deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.