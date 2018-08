Nad Polską przemieszcza się front, z którym związane są przelotne opady deszczu. Dociera do nas umiarkowane powietrze i na termometrach możemy zobaczyć od 20 do 24 stopni Celsjusza.

Co pogoda szykuje na ostatni tydzień wakacji - 27-08-2018 W pogodzie czuć już schyłek lata, jednak w kolejnych dniach możemy liczyć na dużo słońca. Niewykluczone są jednak opady deszczu, ale te pojawią się tylko miejscami. Letnie ciepło nas nie zawiedzie, choć pod koniec tygodnia zrobi się wyraźnie chłodniej. czytaj dalej

Napłynie ciepłe powietrze

- Na południu Skandynawii znajduje się niż, dokładnie nad Szwecją i częściowo nad Norwegią i Bałtykiem. Z tym niżem związany jest front atmosferyczny, który teraz przechodzi nad Polską. Jest mało aktywny, a to znaczy, że deszcz, który pada nad morzem, jest słaby - opowiadał we "Wstajesz i wiesz", programie TVN24, prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

- Jednak za tym frontem płynie do Polski może nie zimne, ale umiarkowane powietrze z temperaturą od 20 do 24 stopni Celsjusza. Warto powiedzieć, że do północnej Skandynawii już napływają zdecydowanie zimniejsze masy. I teraz w niektórych osadach na północy Szwecji temperatura spadła do minus jednego stopnia - zaznaczył Wasielewski. Dodał, że w Europie jest też inny bardzo ważny niż, który znajduje się nad Atlantykiem. - I on uruchomi napływ ciepłego powietrza z południowego zachodu i z południa. To jest to ciepło, które w środę i w czwartek ma zamiar dotrzeć do Polski - zaznaczył prezenter.

- We wtorek w Kordobie, na południu Hiszpanii, było 41 stopni Celsjusza - ogromny upał. Oczywiście u nas tak ciepło nie będzie. Ale dostaniemy jakiś odłamek tego ciepła z południowego zachodu - właśnie dzięki temu niżowi, który uruchamia taką południowo-zachodnią cyrkulację. Więc we wtorek mamy front z przelotnymi opadami i nieco chłodniejsze powietrze, a w środę i w czwartek napływ tego ciepła - opowiadał. Ciepłe powietrze, które na dotrzeć do Polski, zaznaczone jest na mapie czerwonymi strzałkami.

- Przed nami będą miłe chwile, miłe są prognozy. Synoptycy obiecują przesuwanie się centrum wyżu nad Polską. To jest zwykle taki czas, kiedy pogoda jest świetna. Będzie więc końcówka sierpnia z dobrą pogodą, wysoką temperaturą sięgająca 27-28 stopni - podkreślił prezenter.

Do Polski napływa ciepłe powietrze

Podsumowanie lata

Tomasz Wasilewski opowiadał również o bilansie upalnych dni tego lata, czyli o okresie od 1 czerwca do 27 sierpnia. Zaznaczył na mapie liczbę upalnych dni, czyli takich, kiedy temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza lub więcej.

- W Łebie były dwa takie dni, w Gdańsku cztery, w Suwałkach sześć, w Warszawie aż 16, a na zachodzie Polski w Słubicach i we Wrocławiu były aż 24. Ponad trzy tygodnie upałów - opowiadał Wasilewski. Dodał, że ten rozrzut jest bardzo duży. - To jest, moim zdaniem, fajna statystyka, bo pokazuje to nasze zróżnicowanie klimatu, że gdzieś tylko cztery dni upalne, a gdzieś ponad trzy tygodnie.

Liczba dni upalny od 1 czerwca do 27 sierpnia

