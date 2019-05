Kończy się majówka, wraca pogodna aura. Z każdym dniem będzie cieplej

Przymrozki, śnieg i intensywne opady deszczu. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 04-05-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami, opadami śniegu oraz deszczu. W niedzielę również może być groźnie - synoptycy wydali prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Do 14 stopni

W niedzielę mieszkańcy wschodnich regionów Polski i Podkarpacia mogą spodziewać się opadów deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północny wiatr powieje umiarkowanie, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek na zachodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodnie w całym kraju

Synoptycy prognozują pogodny wtorek. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Środa zapowiada się również pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Powieje silniejszy wiatr

W czwartek na Suwalszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na zachodzie Polski burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach powieje do 50 km/h, z kolei w czasie burzy rozpędzi się do 70 km/h.