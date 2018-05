Prognoza pogody na dziś: deszcz i burze w wielu regionach - 25-05-2018 Pierwsza połowa dnia w wielu regionach kraju będzie pogodna, ale po południu miejscami może popadać deszcz, a nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Alerty obowiązują w województwach:

Pogoda od piątku do niedzieli rano może być gwałtowna - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, miejscami z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Pomorskie: prognozowane są burze z deszczem od 10 do 22 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Może pojawić się grad. Opadom towarzyszyć będzie wiatr wiejący w porywach z prędkością dochodzącą do 80 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 15 do 23 w piątek.

Kujawsko-pomorskie: w tym regionie mogą pojawić się burze z opadami deszczu od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 40 l/mkw. Niewykluczony jest też grad. Synoptycy IMGW prognozują również porywy wiatru dochodzące do 80 km/h.

Alert obowiązuje w piątek od godziny 13 do 23.

Zachodniopomorskie (subregion wewnętrzny wschodni): synoptycy IMGW prognozują burze z deszczem do 20-30 l/mkw. Dodatkowo porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Ostrzeżenie jest ważna w piątek od godz. 15 do 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Piątek i noc z piątku na sobotę

IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń przed niebezpieczną pogodą dla większej liczby województw. Do regionów, w których alerty już obowiązują, może dojść sześć kolejnych.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim przewidywane jest wydanie alertów o burzach z gradem. Burzom towarzyszyć mają opady deszczu od 5 do 15 l/mkw., a lokalnie nawet do 25 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający do 75 kilometrów na godzinę.

Burze bez gradu prognozuje się w województwach łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mają dotyczyć burz przynoszących opady deszczu do 30 l/mkw. i wiatr osiągający 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na piątek i noc z piątku na sobotę

Sobota i noc z soboty na niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej informuje o prognozowanych ostrzeżeniach przed burzą z gradem, które mogą pojawić się od godziny 7.30 w sobotę do 7.30 w niedzielę.

Spodziewane alerty dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Prognozowane burze przyniosą opady od 5 do 20 l/mkw., a w południowych województwach do 30 l/mkw, oraz wiatr, który w w porywach osiągnie do 80 km/h. Mocniej powieje na północy.

Prognoza zagrożeń na sobotę i noc z soboty na niedzielę

Niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek

Od godziny 7.30 w niedzielę do 7.30 w poniedziałek prognozuje się wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia w pięciu województwach.

Prognozowane ostrzeżenia w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim dotyczą burz z gradem. Przewiduje się, że przyniosą opady od 10 do 15 l/mkw, miejscami do 20 l/mkw oraz wiatr do 75 km/h.

Prognoza ostrzeżeń w województwach podkarpackim i małopolskim informuje o spodziewanych burzach bez gradu, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz podmuchy wiatru do 60 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę i noc z niedzieli na poniedziałek

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa na podstawie jego wiedzy i dostępne dane prognostyczne, których źródłem jest numeryczny model prognozowania pogody. Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje prognozę zagrożeń.