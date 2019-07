Koniec tygodnia z przelotnym deszczem. Od poniedziałku więcej słońca

Może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń - 11-07-2019 W piątek i sobotę pogoda może być gwałtowna. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na południu kraju mogą pojawić się niebezpieczne burze. Obowiązuje prognoza zagrożeń meteorologicznych. Sprawdź gdzie będzie burza. czytaj dalej

Może zagrzmieć

W piątek zachmurzenie będzie zmienne, okresami przelotnie popada deszcz. Nie będzie go jednak zbyt wiele - spadnie go maksymalnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Więcej opadów spodziewamy się lokalnie na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce, gdzie może zagrzmieć. W burzach spadnie od 10 do 20 l/mkw. i powieje wiatr z prędkością 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie będzie słaby, choć chwilami umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.

Sobota przyniesie w całym kraju przelotny deszcz, a w południowej i zachodniej części kraju mogą też pojawić się burze. W nich opady wyniosą od 10 do 20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną od 60 do 80 km/h. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Do 24 stopni

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie zmienne, a na zachodzie niewielkie opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Lokalnie deszcz

Tydzień rozpoczniemy od w miarę pogodnej aury. Jedynie na Podkarpaciu musimy być przygotowani na opady niewielkiego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na Suwalszczyźnie może przelotnie popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)