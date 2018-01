Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Podnosi się także stan rzek - 31-01-2018 Miejscami pogoda w Polsce jest niebezpieczna. Wiatr może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę. W Wielkopolsce rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. czytaj dalej

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 stopni na Dolnym Śląsku.

Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 988 hPa.

W piątek miejscami biało

Na wschodzie będzie pochmurno i pojawią się opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Poza tym pogodnie.

Temperatura osiągnie wartość od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni

Spokojny weekend

W sobotę na północy i wschodzie wystąpi przelotny śnieg. W pozostałej części kraju na zachmurzonym niebie pojawią się momentami przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W niedzielę w całym kraju będzie przeważnie pogodnie. Temperatura osiągnie wartość od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Chłodny początek tygodnia

W poniedziałek na wschodzie i południu znowu prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry maksymalnie wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego-wschodu.