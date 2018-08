Korzystajmy z lata. Na horyzoncie załamanie pogody i ochłodzenie

Pogoda na 16 dni: finisz upalnego lata - 19-08-2018 Jeszcze przez kilka dni prawie wszędzie możemy spodziewać się gorącej pogody, ale później przyjdzie nagłe i duże ochłodzenie. czytaj dalej

Pełnia słońca

We wtorek na północnym wschodzie i południu kraju może przelotnie popadać deszcz. Spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze pojawią się chmury, ale padać z nich nie powinno. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W całym kraju środa będzie słoneczna. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, po 28 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Będą miejsca z burzami

Na przeważającym obszarze kraju w czwartek będzie pogodnie, tylko na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Tam niewykluczone są przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. i burzami z gradem. Temperatura wyniesie od 24 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, po 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Miejscami powieje dość silniej, a w burzach z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Załamanie pogody

W całym kraju w piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane, wzrastające do dużego. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu i burz, miejscami z gradem. Może spaść od 10 do 40 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach powieje silniej - do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Dużo chłodniej

Na północnym zachodzie kraju w sobotę będzie pogodnie. Poza tym spodziewane są opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw., a na Podkarpaciu burze. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Dolnym Śląsku, przez 22 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, a chwilami dość silny wiatr. W porywach może osiągać do 60 km/h, a podczas burz do 90 km/h.