Krótka przerwa na ładniejszą pogodę. Potem powrót wiatru i deszczu

W środę na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje z zachodu, przeważnie słabo i umiarkowanie. Tylko we wschodniej części kraju wiatr może przejściowo przybierać na sile.

Wideo Temperatura w następnych dniach

Powieje mocniej

Czwartek będzie jeszcze pogodny tylko na wschodzie Polski. W pozostałych regionach znowu się zachmurzy. Może spaść deszcz ze śniegiem, do 5 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie - deszcz.

Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może okazać się silniejszy. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągnąć do 60 kilometrów na godzinę.

Opadów ciąg dalszy

W piątek zachmurzenie będzie duże. Pojawią się opady deszczu maksymalnie do 5 l/mkw, a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybrać na sile.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach

W weekend ciepło, ale ponuro

Pochmurny i deszczowy będzie początek weekendu. W sobotę spadnie od 5 do 10 l/mkw deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu i południowego zachodu. Okresami wiatr okaże się silniejszy, a na zachodzie w porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h.

W niedzielę niebo zasnuje się chmurami w prawie całym kraju. Jedynie na wschodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Można spodziewać się deszczu, maksymalnie spadnie go do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z kierunku południowego.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę