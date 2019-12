Silny wiatr na południu. Prognoza zagrożeń IMGW - 16-12-2019 W najbliższych dniach pogoda w rejonach podgórskich może stwarzać zagrożenie. Prognozowany jest tam silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Do 14 stopni

Przed nami pochmurny wtorek z przejaśnieniami, tylko na południu się rozpogodzi. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach może wiać do 80-100 km/h.

W środę na północy kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na południu. Niewykluczone, że miejscami w regionach podgórskich temperatura sięgnie nawet 14 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr.

Na czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i w centrum kraju popada słaby deszcz lub mżawka do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadchodzący z kierunków wschodnich, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Kolejne dni z wiatrem

Zapowiada się pochmurny piątek z przejaśnieniami. Na wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południu. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem przemieszczających się od zachodu w głąb kraju opadów deszczu lub mżawki do 5-10 l/mkw. Niebo pokryją chmury. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, skręcający od zachodu na zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Deszczowa aura

W niedzielę na wschodzie i zachodzie kraju wystąpią okresami opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h.

Na poniedziałek synoptycy prognozują przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 5-10 l/mkw. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 60-70 km/h, w górach do 100 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach