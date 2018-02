Kulminacja tej fali mrozu nastąpi lada moment

W ciągu najbliższego tygodnia musimy liczyć się z utrudnieniami związanymi z bardzo niską temperaturą. To, że kulminacja tej fali mrozu nastąpi na początku tygodnia, nie oznacza, że w kolejnych dniach mróz ustąpi. Co więcej - także początek meteorologicznej wiosny możemy przywitać przy dwudziestostopniowym mrozie.

Mroźny początek tygodnia

W niedzielę rano ściśnie silny mróz. Termometry wskażą od -18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -9 st. C na Pomorzu. Tam będzie również pochmurno i pojawią się niewielkie opady śniegu od 1 do 2 centymetrów.

Poniedziałkowy poranek powita mieszkańców Polski jeszcze silniejszym mrozem - prognozowana jest temperatura od -20 st. C na północnym wschodzie do -11 st. C na Pomorzu, gdzie okresami pojawią się słabe opady śniegu do 1 cm. W całym kraju to będzie najzimniejszy moment podczas tej fali mrozu, choć w kolejnych dniach temperatura okaże się tylko nieznacznie wyższa.

We wtorek mróz również nie odpuści. Rano temperatura wyniesie od -20 st C na północnym wschodzie do -10 st. C na Pomorzu. Od południowego wschodu do centrum kraju będą przemieszczać się opady śniegu do 2-3 cm. Słabe opady śniegu możliwe są również na Pomorzu. Wiatr wschodni, choć przeważnie słaby i umiarkowany, to okresami okaże się dość silny, co sprawi, że odczujemy jeszcze większe zimno.

W środę temperatura minimalnie spadnie do -18 st. C na północnym wschodzie i -13 st. C na zachodzie. Na wschodzie kraju i Pomorzu prognozowane są opady śniegu do 1-2 cm.

Lodowate powitanie marca

W czwartek 1 marca, czyli w pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, rano mróz sięgnie od -20 st. C na północnym wschodzie do -11 st. na Pomorzu, gdzie również wystąpią okresowe opady śniegu do 1 cm.

Piątkowy poranek zapowiada się również mroźnie. Temperatura wyniesie od -18 st. C na północnym wschodzie do -10 st. C na Pomorzu. Na południowym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Odczucie termiczne zimna będzie wzmocnione przez wschodni wiatr, który okresami okaże się dość silny. Przeważnie jednak będzie słaby i umiarkowany.

Weekend powita nas nieznacznym ociepleniem. Rano temperatura wyniesie od -14 st. C na północnym wschodzie do -7 st. C na Pomorzu. Okresami w całym kraju, z wyjątkiem terenów północnych, pojawią się opady śniegu do 2-5 cm. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany, jednak momentami dość silny.