Kwiecień wkroczy ze zmienną aurą. Więcej chmur niż słońca, ale przeważnie ciepło

Pochmurna sobota

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Bałkanami. Z południowego-zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie.

W sobotę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 16 st. C w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku.

Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela z deszczem

Niedziela przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na wschodzie, południu i w centrum Polski pojawią się opady deszczu, maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą q najcieplejszych momentach dnia od 9 st. C na Wybrzeżu, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu.

Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. Okresami może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Chłodniejszy poniedziałek

W poniedziałek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północno-wschodniego i wschodniego.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogodny wtorek

Środa znów pochmurna

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr.

W środę będzie pochmurno. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na Podkarpaciu.

Powieje ze wschodu i południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Na wschodzie wiatr może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek i środę