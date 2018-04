Kwietniowe lato. Potężny wyż przyniesie nawet 28 stopni

W piątek miejscami może zrobić się niebezpiecznie - 12-04-2018 Zarówno czwartek, jak i piątek zapowiadają się burzowo w niektórych częściach kraju. Burze, które nawiedzą nas w piątek, mogą być silne. Na tyle, że IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń przed nimi. czytaj dalej

Na razie Polska jest pod wpływem układu niżowego znad Niemiec. W ciągu najbliższej doby od zachodu w głąb kraju przemieści się front burzowy. Nadal jednak z południowego wschodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Z tego powodu w piątek jedynie na północnym wschodzie będzie pogodnie. W pozostałej części kraju pojawi się umiarkowane i duże kłębiaste zachmurzenie. Prognozuje się opady deszczu w wysokości 5-20 litrów na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się też burze. Temperatura będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum, do 25 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Powieje w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Podczas burzy może osiągnąć prędkość nawet 80 km/h.

Wideo Opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Dobra pogoda, miejscami pochmurno

W sobotę sytuacja pogodowa zmieni się na lepsze, a Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Rosji. Taka przyjemna aura utrzyma się w kraju do poniedziałku.

Dzięki wyżowi w sobotę tylko na północnym wschodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim będzie pochmurno. Może popadać okresami deszcz do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu i Wybrzeżu Gdańskim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południu. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Synoptycy zapowiadają pochmurną, jednak bezdeszczową niedzielę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy Polski nawet duże. Termometry wskażą od 19 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum, aż do 24 st. C na Śląsku. Prognozuje się słaby i umiarkowany wiatr północny, skręcający na zachodzie Polski na zachód.

W poniedziałek spodziewamy się natomiast bezchmurnego nieba. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum, do 25 st. C na Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Niże przyniosą przelotny deszcz

We wtorek na pogodę w kraju ponownie wpływać będą układy niżowe. Tym razem te znad Niemiec i Włoch. W związku z tym pojawi się więcej chmur na południu i zachodzie.

Na zachodzie Polski we wtorek pogoda się zepsuje, popadać może przelotny deszcz do 15 l/mkw. Mogą też pojawić się burze. W pozostałej części kraju będzie nadal dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na północy, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Prognozuje się słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Polska w centrum wyżu

W środę 18 kwietnia nad Bałtykiem ulokuje się centrum potężnego układu wyżowego, który w kolejnych dniach będzie przemieszczał się na południe. Przewędruje nad Polską w stronę Bałkanów. Zagwarantuje tym samym piękną, słoneczną i letnią pogodę w Europie Środkowej.

Możliwe że w Polsce temperatura wzrośnie do 27-28 st. C. Niemieccy meteorolodzy prognozują nawet 30 st. C na terenie swojego kraju w Dolinie Renu, ponieważ z południa napłynie gorące powietrze zwrotnikowe.

W Polsce w środę temperatura będzie się wahać od 21 st. C na wschodzie do 24 st. C na zachodzie. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Następne dwa dni także zapowiadają się pogodnie. W czwartek 19 kwietnia na termometrach zobaczymy od 22 st. C na wschodzie do 25 st. C na zachodzie. Wiatr ze wschodu okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W piątek 20 kwietnia temperatura będzie jeszcze wyższa i wyniesie maksymalnie od 23 st. C na wschodzie do 26 st. C na zachodzie. Wschodni wiar będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Początek weekendu także będzie słoneczny. W sobotę 21 kwietnia termometry wskażą od 23 st. C na wschodzie do 27 st. C na zachodzie. Prognozuje się wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Miejscami będzie burzowo

Niestety, w niedzielę 22 kwietnia Polska dostanie się pod wpływ niżu znad Skandynawii, a do kraju wkroczy od zachodu front burzowy. W ciągu dnia będzie słonecznie, ale po południu nastąpi wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego.

Z tego powodu wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze na zachodzie, północy i w centrum kraju. Suma opadów wyniesie 20-30 l/mkw. Spaść też może grad. Termometry wskażą od 22 st. C na zachodzie do 27 st. C na wschodzie. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Podczas burz może osiągnąć prędkość do 90 km/h.