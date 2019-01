Lada moment nastąpi duża zmiana pogody

Ślisko, wietrznie, śnieżnie. Sprawdź, czy pogoda będzie groźna w twoim regionie - 17-01-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że od czwartku do sobotniego poranka w kilku województwach mogą występować niebezpieczne zjawiska pogodowe. Wydano orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

- W ciągu najbliższej doby będzie miała miejsce przebudowa pola barycznego nad Europą Środkową - zapowiada Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Jak tłumaczy, deszczowo-śnieżny niż, pod wpływem którego znajduje się Polska, odsunie się znad Bałtyku nad Rosję, a kraj dostanie się pod wpływ wyżu wędrującego znad Francji w stronę Niemiec i Polski. Wyż w sobotę znajdzie się nad Karpatami, tym samym pogoda w naszym rejonie Europy mocno się zmieni na stabilniejszą - słoneczną, ale dużo chłodniejszą. Pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie kształtowana przez układy wyżowe.

- W nocy z czwartku na piątek i w piątek nad krajem przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego, stąd znaczny spadek temperatury. Od soboty, wraz z napływem kolejnych porcji mroźnego powietrza, temperatura każdej nocy będzie niższa i może w przyszłym tygodniu spadać do nawet -15, -20 stopni Celsjusza. Popołudniami temperatura będzie utrzymywać się na wschodzie i w centrum kraju również poniżej zera stopni - prognozuje Unton-Pyziołek.

Ostatnie pochmurne chwile

W Tatrach "warunki są bardzo niebezpieczne" - 17-01-2019 Warunki w polskich górach są bardzo trudne. Od wtorku w Tatrach obowiązuje czwarty - najwyższy możliwy w polskich górach - stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Słońce i coraz większy chłód

W piątek spodziewamy się dużego zachmurzenia, ale i rozpogodzeń. Na północnym zachodzie kraju obędzie się bez opadów, ale na pozostałym obszarze spodziewane są przelotne opady śniegu do 1-5 centymetrów. Zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Wybrzeżu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Sobota zapowiada się pogodnie, z temperaturą od -1 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Także w niedzielę nie zabraknie słońca. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Pogodnie będzie również w poniedziałek - tym razem w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmiennych.

We wtorek pogoda dopisze na przeważającym obszarze kraju. Tylko na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno z opadami śniegu do 2 cm. Przewiduje się od -5 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek