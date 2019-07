Lada moment wrócą upały. Będą nawet 33 stopnie

Pożar, zalania, ewakuacje. Bilans interwencji po niedzielnych burzach - 22-07-2019 Jak poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak, zeszłej doby straż pożarna interweniowała w związku z burzami 800 razy. Przez cały weekend odnotowano ich niemal tysiąc. Najwięcej dotyczyło województwa małopolskiego - strażacy wyjeżdżali tam blisko 250 razy. czytaj dalej

Przelotny deszcz

Przed nami pochmurny wtorek, zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju dzień upłynie bez opadów, w pozostałych regionach okresami wystąpią opady deszczu o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na południu mogą pojawić się lokalne burze. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Ziemi Łódzkiej i Górnym Śląsku, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko w burzach silnie do 80 kilometrów na godzinę.

Na środę synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie kraju będzie bez opadów, w pozostałych regionach Polski przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Wybrzeżu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 26 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni i północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Słonecznie, do 33 stopni

Zapowiada się słoneczny i ciepły piątek. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na wschodzie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, wschodni i południowo-wschodni.

Na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na wschodzie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę