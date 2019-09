Lato ładnie się z nami pożegna. Uwaga - na horyzoncie intensywne opady

Czwartkowe tęcze. Pokazaliście nam, jak rozświetliły niebo - 19-09-2019 W czwartek w Polsce pojawiły się opady deszczu, krupy śnieżnej oraz zalążek trąby powietrznej. Były też i piękne zjawiska atmosferyczne, takie jak tęcze. Ich zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Nawet 24 stopnie

W sobotę na Kaszubach i północnym wschodzie Polski wystąpią słabe opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zapowiada się słoneczna niedziela. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiejący z południowego zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wtorek będzie pogodny. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Silne opady

Na środę synoptycy prognozują intensywne opady deszczu prawie w całym kraju. Tylko na wschodzie kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę