Lato nie odpuszcza. Bardzo ciepło, ale mogą pojawiać się burze

Środa z burzami

We wtorek na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu, Małopolsce i częściowo na Śląsku może spaść przelotny deszcz. Niewykluczone są również burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 28 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wschodniej części Polski może spaść przelotny deszcz rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i burze. Wiatr może rozpędzić się do 80 km/h. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na środę i czwartek

Na ogół pogodnie

W czwartek na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz, niewykluczone są też burze, podczas których popada do 20 l/mkw., a wiatr powieje z prędkością do 80 km/h. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 27 stopni

Piątek okaże się na ogół słoneczny. Temperatura wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Zachód z przelotnym deszczem

W sobotę zachodniej części kraju może spaść przelotny deszcz. Pozostałe regiony będą wolne od deszczu. Termometry wskażą od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.