Lato w odwrocie. Nadchodzi pogodowe tąpnięcie

"Siedzimy na plaży i co chwilę coś takiego się pojawia". Trąby wodne w Ustce - 21-08-2018 Niecodzienne zjawisko trąby wodnej obserwowali we wtorek plażowicze w Ustce. Wirujący lej dotknął powierzchni morza, a potem nagle zniknął. Pojawiły się jednak kolejne. Zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Czwartek: może zagrzmieć

Szykuje się słoneczna środa. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Czwartek będzie pogodny, tylko na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W porywach burzowych będzie wiał z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Piątek: ulewy z gradem

W całym kraju w piątek może spaść intensywny deszcz, do 40 litrów na metr kwadratowy. Spodziewać się należy burz, niewykluczone że z gradem. Nadal będzie bardzo ciepło, a miejscami upalnie: termometry pokażą od 25 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych osiągający prędkość do 90 km/h. Powieje z południa, skręcając na północny zachód.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Sobota: intensywne burze

Początek weekendu zapowiada się deszczowo. Sobotnie opady mogą być przelotne, ale trzeba się też liczyć z kontynuacją ulew. Zwłaszcza na zachodzie opady mogą być intensywne, do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie niewykluczone są natomiast burze, lokalnie z gradem. Ochłodzi się, temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny skręcający na zachodni. W burzach powieje mocniej - do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Niedziela: deszczu ciąg dalszy

W niedzielę na zachodzie wystąpią intensywne, ciągłe opady deszczu, do 40 l/mkw Na wschodzie może zagrzmieć, lokalnie spadnie grad. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 km/h.