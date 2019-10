Ofiara śmiertelna, ranni, ponad milion ewakuowanych. Hagibis niebawem wtargnie nad ląd - 12-10-2019 W związku z tym, że tajfun Hagibis wtargnie nad ląd w Japonii, ponad milionowi mieszkańców zalecono ewakuację. Jest już pierwsza ofiara śmiertelna wichury. czytaj dalej

Możliwy silny wiatr

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się na skraju układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Północna część kraju pozostanie w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W niedzielę na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach oraz Suwalszczyźnie będzie pochmurno, a miejscami słabo popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami stanie się dość silny.

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Do 25 stopni Celsjusza

W poniedziałek w całym kraju możemy liczyć na pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Pojawi się więcej chmur

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie będzie wzrastać do dużego. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej popada deszcz do 10 l/mkw. Temperatura osiągnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, po 22 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy, wschodzie i w centrum kraju spadnie maksymalnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 13 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni, słaby.