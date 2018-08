Lawina błotna w Indiach. Zginęło 26 osób

Po upałach przyszła burza. Strumienie zmieniły się w rzeki - 10-08-2018 Ulewne deszcze, jakie nawiedziły francuskie departamenty Drome, Ardeche i Gard u ujścia Rodanu zamieniły nawet małe strumienie w rwące rzeki i spowodowały zalanie znacznych obszarów - podało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. czytaj dalej

Obfite deszcze

Jak poinformowały w piątek władze lokalne, do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych lawiny błotnej i powodzi spowodowanych obfitymi deszczami monsunowymi w stanie Kerala na południu Indii. Zawaliło się wiele domów, 15 tysięcy ludzi schroniło się w zorganizowanych obozach.

Lawina odcięła drogi i zatopiła kilka wiosek. Wiele regionów zostało też podtopionych po otworzeniu przez władze licznych zapór wodnych. Krok ten miał zapobiec możliwemu niekontrolowanemu wyciekowi wody, co mogłoby być tragiczne w skutkach.

W akcji ratunkowej bierze udział prawie 200 żołnierzy. Według danych indyjskich służb meteorologicznych w tym roku w stanie Kerala dotychczas spadło o 17 procent więcej deszczu niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dwa tygodnie wcześniej w wyniku powodzi w stanie Uttar Pradeś położonym na żyznych terenach Niziny Gangesu zginęło 58 osób. Każdego roku w powodziach spowodowanych deszczami monsunowymi w Indiach ginie kilkaset osób.

- Pomagają nam indyjska armia sił powietrznych, marynarka wojenna, straży przybrzeżnej i służb inżynierii wojskowej - powiedział sekretarz generalny Pinarayi Vijayan.

Czym są monsuny?

Monsun to układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem. Tworzą się u południowych i wschodnich wybrzeży Azji oraz w Zatoce Gwinejskiej i Ameryce Środkowej. Monsun letni ma duże znaczenie w rolnictwie - pomaga nawadniać suche obszary w głębi kontynentu. Jest wiatrem ciepłym i wilgotnym, monsun zimowy zaś jest wiatrem suchym i zimnym. Pora monsunowa trwa w Indiach od czerwca do września.