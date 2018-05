"Lej, który porywał w powietrze ludzi i zwierzęta". Trąb w Polsce może być więcej

Dwie trąby nad polskim morzem. "Nikt z nas się tego nie spodziewał" - 23-08-2017

"Trąba wodna w Łebie" - napisał na Kontakt 24 Reporter 24 i wysłał zdjęcia, na których widać to zjawisko. Nad polskim morzem wystąpiły w środę idealne warunki do powstania leja. Podobnie było we wtorek. Tym razem w Darłowie. czytaj dalej