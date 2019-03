Lekkie ochłodzenie, potem powrót ciepłej aury. Silniej powieje

W nocy zmienimy czas z zimowego na letni. Niektórych z nas dotknie to bardziej - 30-03-2019 W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2.00 na 3.00. Co oznacza, że zmienimy czas z zimowego na letni. We wtorek Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmian czasu od 2021 roku. czytaj dalej

Raczej pochmurno

Polska początkowo pozostanie pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Bałkanami, jednak w niedzielę dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Zatoki Fińskiej i zachodniej Rosji. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

Niedziela będzie na ogół pochmurna. Na Pomorzu, Warmii, Kujawach i w Wielkopolsce nie powinno padać, poza tym miejscami możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 15 st. C w centrum kraju, po 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami okaże się dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 8 st. C na Żuławach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, przez 12 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Północno-wschodni i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Powieje silniejszy wiatr

Wtorek powinien być pogodny, choć na zachodzie Polski może pojawić się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Miejscami w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h.

W środę możemy spodziewać się pochmurnej aury, a także postępujących od zachodu w głąb kraju opadów deszczu. Ma spaść do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na wschodzie powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Trochę więcej deszczu w czwartek

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na zachodzie kraju i na Podkarpaciu może spaść 5-15 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 16 st. C na Dolnym Śląsku. Prognozowany jest południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach powieje z prędkością dochodzącą do 60 km/h.