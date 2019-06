"Lepiej nie zbliżać się do wody". Alert drugiego stopnia dla Pomorza

Prognoza pogody na dziś: lokalnie słabo popada, do 27 stopni - 01-06-2019 Sobota w niektórych regionach przyniesie przelotne opady deszczu. W całym kraju odczujemy ciepło, a termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. czytaj dalej

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej kulminacja fali wezbraniowej nad ranem w piątek przeszła przez Toruń, następnie przemieściła się w kierunku Bydgoszczy. Z informacji zebranych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku wynika, że w piątek wieczorem na całym odcinku ujściowym Wisły stan wody przekroczył poziom ostrzegawczy. Nigdzie nie osiągnął jednak poziomu alarmowego.

Wodomierz w Tczewie w piątek wieczorem wskazał poziom wód Wisły na 755 centymetrów (przy stanie ostrzegawczym 700 cm i alarmowym – 820 cm). Z kolei w Przegalinie odnotowano 672 cm (przy stanie ostrzegawczym 650 cm i alarmowym – 700 cm), zaś w Świbnie – poziom 610 cm (przy stanie ostrzegawczym 600 cm i alarmowym – 680 cm).

W sobotę fala wystąpi w Chełmnie i Grudziądzu, a w poniedziałek - przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i około alarmowych w Gdańsku Przegalinie - przedłużona fala ujdzie do Morza Bałtyckiego.

W perspektywie upał i burze. Temperatura sięgnie 32 stopni - 31-05-2019 W weekend temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza. Z kolejnymi dniami będzie coraz cieplej. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się upalny. czytaj dalej

Stan Odry

Na dopływach Wisły prognozowane są spadki, a także wahania stanu wody związane m.in. z przemieszczaniem się wód opadowych. Wzrosty mogą wystąpić jedynie - według prognoz - na karpackich dopływach Wisły ze względu na możliwe opady deszczu.

Kulminacja wezbrania na Odrze przeszła w piątek przez Słubice. Według Instytutu stan wody będzie rósł w Kostrzynie Nad Odrą, a w kolejnych dniach - na całej dolnej Odrze.

Niewielkie wzrosty i wahania stanów wody prognozuje się na górnej i środkowej Odrze. Stany wody dopływów tego odcinka rzeki na ogół będą opadały, a wzrosty możliwe są jedynie w lewostronnych dopływach górnej Odry.

Instytut apeluje

Paragwaj nękają powodzie. Zwierzęta walczą o życie - 31-05-2019 W Paragwaju od marca trwa powódź. Ewakuowano prawie 50 tysięcy mieszkańców. Pomocy potrzebują też zwierzęta domowe pozostawione na zalanych terenach. czytaj dalej

IMGW apeluje o zachowanie ostrożności w najbliższych dniach - zwłaszcza, kiedy wezbranie będzie się przemieszczać dolną Wisłą i dolną Odrą. "Osoby, które zbliżają się do brzegów tych rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł, i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe" - podkreślono w komunikacie.

W chwili, gdy zauważymy niebezpieczną sytuacją w okolicy rzeki, powinniśmy wezwać odpowiednie służby.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Synoptycy IMGW wydali alert drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Ostrzegają, że w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej poniżej stopnia wodnego Włocławek, w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, a na wodowskazie Przegalina powyżej stanów alarmowych (do około 10-20 cm powyżej stanów alarmowych). Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na Zatoce Gdańskiej ma nie powodować utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Ostrzeżenie straci ważność w poniedziałek o godzinie 8.=

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan wody w rzekach 31.05.19 o godz. 6

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.