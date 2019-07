Letnia aura ukaże nam się w całej okazałości. Prognoza pogody na pięć dni

IMGW wydał alarmy przed burzami. Jest też prognoza zagrożeń - 19-07-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami na południu Polski. W kolejnych dniach w Polsce także mogą zostać ogłoszone alarmy. czytaj dalej

Deszczowo i burzowo

Sobota we wschodniej części kraju przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru osiągające do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę niebo będzie przykryte chmurami. Przelotnie popada, mogą też pojawić się burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Może też spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na północny zachód.

Nowy tydzień na Podlasiu rozpocznie się od przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach aura będzie bardziej korzystna, a na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 31 stopni

We wtorek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, bardziej pochmurno będzie tylko na Podlasiu. Tam prognozowane są również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podkarpaciu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Na środę synoptycy prognozują na ogół słoneczną aurę. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na wtorek i środę