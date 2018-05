Czwartek z burzami i gradem. Ostrzeżenia dla pięciu województw - 10-05-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed groźnymi zjawiskami. Obowiązują w pięciu województwach. czytaj dalej

Nad południowo-zachodnią Polską rozciąga się burzowy front atmosferyczny, tak zwana linia nawałnic, na której rozwinęły się chmury burzowe.

Burze występują w województwie lubuskim i dolnośląskim w następujących miejscowościach:

- Żary;

- Iłowa;

- Węgliniec;

- Bolesławiec;

- Nowogrodziec;

- Lwówek Śląski;

- Wleń;

- Gryfów Śląski;

- Żarów;

- Świdnica;

- Dzierżoniów;

- Niemcza;

- Głuszyca;

- Nowa Ruda;

- Radków.

Burze przemieszczają się na północ Polski, w kierunku miejscowości: Zielona Góra, Szprotawa, Chocianów, Legnica, Złotoryja, Jawor, Środa Śląska, Wrocław, Sobótka i Strzelin.

Kolejna linia nawałnic utworzyła się w województwie wielkopolskim, w miejscowościach: Gniezno, Nekla, Września, Zagórów, Żerków, Jarocin, Pleszew, Dobrzyca i Twardogóra.

Burze są umiarkowane i gwałtowne z opadami gradu oraz deszczu w wielkości do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h.

Drugi front burz

Nad Polską znajduje się jeszcze jeden front, słabo aktywny front chłodny. Rozciąga się nad Warmią, północnym Mazowszem, Podlasiem i Lubelszczyzną.

Burze w województwie podlaskim uaktywniają się w rejonie Białegostoku i Choroszcza. Są to słabe burze z opadami do 15 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Burze nad Polską w godzinach 13.45-15.45 (blids.de)



Zobacz jak odczytywać mapy burzowe.