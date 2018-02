Lód na drogach. Siarczysty mróz przewidywany na Pomorzu

Śnieg sypnął w Chorwacji. Miesiąc temu było 18 stopni - 08-02-2018 Po styczniu, w którym było prawie 20 stopni Celsjusza, w Chorwacji przyszedł czas na śnieżny luty. Mieszkańcy bardzo się z tego cieszą, choć nie obywa się bez utrudnień. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i silnym mrozem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

O godzinie 5.50 na stacji w Kielcach zanotowano opad marznącej mżawki. W ciągu najbliższych godzin lokalnie mogą występować opady marznącej mżawki powodującej gołoledź.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godz. 15.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Minionej nocy w Cewicach temperatura minimalna osiągnęła -19,1 st. C, a w Malborku -17,2 st. C. Poza tym w centralnym pasie województwa w wielu miejscach temperaturach spadła do około -15 st. C. W ciągu najbliższych godzin temperatura będzie powoli rosła.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -13 st. C do -10 st. C, lokalnie na Kaszubach i Żuławach około -17 st. C, jedynie miejscami nad samym morzem -6 st. C do -8 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.



Ostrzeżenie jest ważne do piątku do godz. 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Utrudnienia na drogach w środę

W środę po południu intensywne opady śniegu znacznie pogorszyły warunki na drogach w rejonie Beskidów. W Bielsku-Białej, rejonach Żywca i na Śląsku Cieszyńskim było bardzo ślisko. Na drogach zalegało błoto pośniegowe. Samochody ciężarowe miały kłopoty na podjazdach i tworzyły się korki.

Policjanci z Żywca podali, że opady śniegu utrudniały podróżowanie drogą 946 biegnącą do Suchej Beskidzkiej. Poinformowali, że problemy występowały m.in. w rejonie góry Burgałowskiej. Pojawiły się też informacje o pierwszych kolizjach i samochodach w rowach.

Sami kierowcy na portalach społecznościowych informowali, że warunki na drodze S1 do granicy ze Słowacją były trudne. Podjazd w rejonie Horolnej koło Węgierskiej Górki na Żywiecczyźnie dla większych i cięższych pojazdów był bardzo mocno utrudniony.

Ciężarówki miały też kłopoty na podjazdach w Bielsku-Białej i Cieszynie. Korkowała się między innymi droga krajowa nr 81, czyli tak zwanawiślanka z Ustronia do Wisły. Na pokonanie tego niespełna 10-kilometrowego odcinka potrzeba było niemal godziny.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".