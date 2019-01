Lodowata noc na południu Polski. Alarmy

Prognoza pogody na jutro: nocą nawet -14 stopni - 22-01-2019 Nadchodząca noc okaże się bardzo mroźna. Lokalnie termometry pokażą do -14 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w środę - mróz nam nie odpuści. W kilku regionach może popadać śnieg. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwie, obejmują one powiaty: ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, Jelenią Górę, lwówecki i lubański. Synoptycy IMGW prognozują temperaturę minimalną w nocy od -17 stopni Celsjusza do -14 st. C, a w dzień maksymalnie od -7 st. C do -5 st. C. Alerty będą ważne od godziny 20 we wtorek do godziny 10 w środę.

Mróz ściśnie także na południowym wschodzie. Synoptycy IMGW prognozują temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22 st. C do -18 st. C, a w dzień temperaturę maksymalną od -14 s. C do -10 st. C. Ostrzeżeniami objęto województwa:

- śląskie, obowiązuje w powiecie żywieckim;

- małopolskie, wydane zostały w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowym Sączu i gorlickim;

- podkarpackie, objęto nimi powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.