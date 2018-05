Maj pokaże gwałtowne oblicze. Codziennie będą burze, spadnie grad

Po majówce z pogodą właściwie bez zarzutu, w najbliższych dniach majowa aura pokaże swe gwałtowne oblicze. Codziennie, od wtorku do soboty, mogą występować burze z gradem. Na pocieszenie - nadal wysoka temperatura, według prognoz dochodząca do 26 stopni.

Wtorek ze zmiennym zachmurzeniem

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem, ale we wtorek od południowego wschodu zacznie dostawać się pod wpływ układu niżowego znad Morza Czarnego. Nad kraj przemieści się burzowy front atmosferyczny. Utrzyma się umiarkowanie ciepłe powietrze polarne, ale od południowego wschodu zacznie napływać cieplejsze powietrze znad Azji Mniejszej.

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu, południowym wschodzie i w centrum wzrośnie do dużego. Wystąpią tam przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których może spaść do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na wschodnim Pomorzu, przez 25 st. C w centrum do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu. W burzach w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Burze w najbliższych dniach (ventusky.com)

Środa pogodna na północy

W środę pogodnie będzie tylko na Pomorzu, Kujawach i Warmii. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz. Zagrzmi. Burzom mają towarzyszyć opady o natężeniu do 10-30 l/mkw. oraz grad. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na południowym wschodzie, przez 26 st. C w centrum do 27 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach prędkość jego porywów dojdzie do 90 km/h.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartek ze zrównaną temperaturą

W czwartek nad całym krajem utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz ominie tylko południowy wschód Polski. W pozostałych regionach okresami popada, wystąpią też burze z gradem i opadami o natężeniu do 10-30 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na wschodzie, przez 25 st. C w centrum do 26 st. C na Śląsku. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Chłodniej na Pomorzu

W piątek na polskim niebie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Popada też przelotny deszcz. Na wschodzie może zagrzmieć. W trakcie burzy spadnie do 10-30 l/mkw. oraz grad. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum do 26 st. C na wschodzie. Południowo-wschodni, skręcający na zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Sobota przeważnie pogodna

Sobota w większości kraju okaże się pogodna. Jedynie na zachodzie Polski pojawi się więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Podczas burz może spaść do 10-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu do 26 st. C w centrum. Wschodni i południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 90 km/h.