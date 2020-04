Majówka deszczowa i burzowa. Tuż po niej napływ powietrza z Afryki

Piana zalała ulice miasta. Mężczyzna trafił do szpitala - 28-04-2020 Tym razem to nie morska piana wylała się na ulice hiszpańskiej Saragossy. Kilkumetrowe wodniste kłęby powstały, kiedy uruchomił się system przeciwpożarowy w jednym z budynków. czytaj dalej

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układów niżowych rozciągających się od Wysp Brytyjskich, przez Holandię, Polskę po zachodnią Rosję. Nad krajem przemieszcza się z zachodu na wschód deszczowo-burzowy front atmosferyczny. Z południa napływa ciepłe i wilgotne powietrze, tylko nad północną część kraju napłynie chłodne powietrze polarne znad Skandynawii.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem układów niżowych z głównym centrum przemieszczającym się znad Wysp Brytyjskich w stronę Skandynawii. Stąd pogoda będzie typowa dla wiosny, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Ciepłe masy powietrza będą jeszcze wnikać z południa nad Polskę jednak od północy zostaną stopniowo wyparte przez nieco chłodniejsze masy powietrza polarnego. Opady i burze mają mieć natężenie słabe i umiarkowane, tylko lokalnie na południu - szczególnie w górach - silne. Dopiero po majówce widać duże ocieplenie związane z napływem zwrotnikowych mas powietrza znad Afryki. Przewidywane punktowe opady deszczu nie zmniejszą znacznie zagrożenia pożarowego, a wyładowania atmosferyczne stanowią niebezpieczeństwo dla suchych lasów.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Zagrzmi

Niepokojący stan zapalny u dzieci. Brytyjska służba zdrowia wysłała alert - 28-04-2020 Brytyjska służba zdrowia wysłała do lekarzy alert w związku ze wzrostem liczby dzieci ze stanem zapalnym, który może mieć związek z koronawirusem SARS-CoV-2. Lekarze nie wykluczają jednak, że może to być nieznany dotąd patogen. czytaj dalej

W środę na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południu, wschodzie i w centrum kraju niewykluczone są burze z opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje z kierunków północnych, na południu i wschodzie - z południowego zachodu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz rozpędzi się do 90 km/h.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie i południu kraju okresami popada do 5-10 l/mkw, a na zachodzie zagrzmi. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku. Południowy i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami jego porywy mogą przybierać na sile. W burzach powieje z prędkością do 80 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Prognoza na majówkę

Długi weekend majowy zaczniemy umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz opadami deszczu do 10-20 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód. Na Podkarpaciu należy spodziewać się burz. Opady nie pojawią się jedynie w północno-wschodnich regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na północy do 20 st. C w centrum kraju i na południu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a w burzach osiągnie do 80 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek

Sobotnie niebo pokryte będzie umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju do 18 st. C na wschodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Okresami w porywach może wiać dość silnie.

Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw, a na południu kraju burze z opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na północy, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr z zachodu. Podczas burz osiągnie do 90 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę