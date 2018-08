Mamy rekord lata. "Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było"

Czy idziemy na rekord? I co nas czeka po niezwykle upalnych dniach? Synoptyk odpowiada - 08-08-2018 - Na krańcach zachodnich kraju, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku temperatura osiągnie bądź nawet przekroczy 35 stopni - powiedziała w środę we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Czy zostanie pobity rekord najwyższej temperatury? czytaj dalej

- Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było - mówił w "Faktach po południu" prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski. - Mamy nowy rekord tego lata i 2018 roku - to jest 36,6 stopnia - dodał. Taką temperaturę odnotowano w środę o godzinie 16 w Trzebieży w województwie zachodniopomorskim. O godzinie 17 temperatura spadła tam już do 35,6 st. C.

O godzinie 16 w środę 36 stopni Celsjusza i więcej pokazały termometry również w trzech innych miejscowościach, w tym dwóch, które leżą nad samym morzem - w Świnoujściu i Dziwnowie. Tam było 36,2 st. C.

Nieco niższą temperaturę zarejestrowano w Słubicach (województwo lubuskie) - 36 stopni.

Są to wartości odnotowane na oficjalnych stacjach meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie nie jest wykluczone, że termometry pokazały wyższą temperaturę.

O rekordach

Do historycznego rekordu ciepła na terenie dzisiejszej Polski jednak jeszcze trochę brakuje. Padł on w 1921 roku w Prószkowie (znajdującym się na terenie obecnego województwa opolskiego) i wyniósł aż 40,2 st. C. To najwyższa wartość w historii pomiarów.

Mniej zabrakło do rekordu sierpnia, który wynosi 39 stopni Celsjusza. Padł w miejscowości Ceber (Dolnośląskie) 8 sierpnia 2015 roku.

Najgorętsze miejscowości 8 sierpnia (Monitor IMGW)

Najwyższe wartości temperatury w środę do godziny 17 (wetteronline.de)

Czwartek bez rekordu

Ochłodzenie o 10 stopni

W czwartek temperatura ponownie podskoczy do 36 stopni, jednak prawdopodobnie nie padnie kolejny rekord lata. - Spodziewamy się, że na zachodzie kraju będzie jutro więcej zachmurzenia kłębiastego. Do Polski wkroczy front atmosferyczny - mówiła we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. To zachmurzenie ograniczy dopływ promieniowania słonecznego do ziemi, co spowoduje, ze temperatura nie będzie bardzo wzrastać.

Upał pozostanie z nami jeszcze co najmniej do piątku. Weekend ma przynieść ochłodzenie i temperaturę maksymalną miejscami wynoszącą "zaledwie" 22 stopnie. Zobacz prognozę pogody na najbliższe pięć dni.

- Do piątku temperatura będzie tak wysoka, jak obecnie. Jutro może być podobnie, około 36 stopni, natomiast w sobotę i niedzielę będzie ochłodzenie o 10 stopni - przewidywał Wasilewski. - Nie możemy tak bez końca bić tych rekordów - zażartował.

Według obecnych wskazań modeli synoptycznych, ochłodzenie potrwa tylko dwa dni. Już w poniedziałek słupki termometrów mogą ponownie wskazywać ponad 30 stopni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)