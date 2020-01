Mamy "stan wyjątkowy" w pogodzie. Co czeka nas w kolejnych dniach?

Uważajcie na siebie. Alerty IMGW drugiego stopnia - 09-01-2020 Na południu kraju aura może stać się bardzo niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia nawet drugiego stopnia przed marznącymi opadami. W kolejnych dniach pogoda także przyniesie groźne zjawiska. czytaj dalej

Przed nami ciepłe dni jak na tę porę roku.

- To jest temperatura niezwykła jak na tę porę roku. Można powiedzieć, że to jest w pogodzie taki stan wyjątkowy, bo dzieje się w pogodzie coś wyjątkowego - mówił na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Pogoda na pięć dni

W piątek na południu Polski powinno być pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, powieje z południowego zachodu.

Miejscami deszcz

W sobotę na wschodzie, Pogórzu i w centrum mogą pojawić się opady deszczu. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 5 st. C na wschodzie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Nawet 8 stopni

Niedziela będzie pogodna w wielu regionach, jedynie na Pomorzu może spaść deszcz. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Poniedziałek na północy przyniesie przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

A jak we wtorek?

Wtorek zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h.